Optimistischer Ausblick treibt Nordex auf Hoch seit Juni 2002

Constantin Hesse, Analyst beim Investmenthaus Jefferies, sprach von einem "hervorragenden vierten Quartal", und auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus im mittleren zehnprozentigen Bereich steigen könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Ziele für 2026 und darüber hinaus haben die Nordex-Aktie am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte 2002 katapultiert. Im späteren Vormittagshandel legte sie um 15,5 Prozent auf 40,46 Euro zu und war damit Spitzenreiter im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax . Das Kursplus im noch jungen Jahr 2026 beträgt bereits rund 39 Prozent, womit die Aktie aktuell zu den am besten gelaufenen 10 Prozent der 40 MDax-Unternehmen zählt.

Allerdings sieht er in dem Bericht von Nordex nicht nur Positives: Die Situation mit Blick auf die Ausschüttungen an die Aktionäre ist ihm zufolge "klar negativ". Er stößt sich dabei vor allem an den Verzögerungen bis 2027, "auch wenn sie auf technische Gründe im Rechnungswesen zurückzuführen sind", sowie am "relativ konservativen Ziel einer angestrebten Mindestrendite von 50 Millionen Euro für die Aktionäre ab 2027". Dies sei insbesondere angesichts des sehr starken freien Cashflows in diesem Jahr enttäuschend.

Analyst Richard Dawson von der Privatbank Berenberg wandte dagegen ein: Das Unternehmen habe sich zu "vorhersehbaren und nachhaltigen" Aktionärsrenditen in den kommenden Jahren durch Dividenden oder Rückkäufe verpflichtet. Dass vom kommenden Jahr an mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr an die Aktionäre fließen sollen, unterstreiche entsprechend das Vertrauen des Managements in den gegebenen Ausblick.

Für Analyst Vivek Midha von der Citigroup stehen unterdessen vor allem die Prognosen des Managements zur operativen Profitabilität im Fokus. Diese sind ihm zufolge die hauptsächlichen Kurstreiber an diesem Tag.

Bereits vor dem Zahlenwerk sei die Aktie deutlich gestiegen, schrieb Midha, da - wie sich aus vorausgehenden Gesprächen mit Investoren ergeben hatte - bereits mit einer mittelfristigen Prognose von 10 Prozent Ebitda-Marge gerechnet wurde.

Allerdings sei die vom Management nun avisierte Zielspanne im laufenden Jahr weitaus besser als erwartet ausgefallen, was wiederum zu einem schneller als von den Investoren erwarteten Erreichen des mittelfristigen Niveaus führen könnte, so der Experte. Schließlich sei Nordex, was die Mitte der für 2026 prognostizierten Ebitda-Margenspanne von 8 bis 11 Prozent betreffe, bereits dicht unter der 10-Prozent-Marke. Daher hatte der Citigroup-Analyst eine positive Kursreaktion bereits erwartet./ck/nas/mis

