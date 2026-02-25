Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug

Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!





Vielleicht hilft mir bitte jemand auf die Sprünge, was ich hier beim Zahlenwerk übersehe bzw. einfach nicht verstehe:





Vorab die Datenbasis - jeweils die Konzernabschlüsse. Der Einzelabschluss ist dann eh nochmal eine "Nuss" für sich.





(A) 2023 - https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Annual-Report-2023/Annual-Report-2023-DE.pdf?hsLang=en

(B) 2024 - https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Annual-Report-2024/Nagarro-Group_2024%20Annual%20Report_DE.pdf?hsLang=en

(C) Q2/25 - https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Q2%20Half-yearly%202025/Nagarro%20DE%20H1%202025%20final.pdf?hsLang=en

(D) Q3/25 - https://www.nagarro.com/hubfs/Investors/InvestorDocuments/Financial_Statements_Q3_2025/Nagarro%20SE_Q3%202025_DE.pdf?hsLang=en





Frage 1 - seltsame Erträge





Auf Seite 26 in D steht folgendes:









(ii) Sonstige

In der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung für die ersten neun Monate des Jahres 2025 hat Nagarro den nicht realisierten Gewinn/Verlust aus konzerninternen Darlehen innerhalb der Nagarro-Gruppe unter „sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge” im „Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit” ausgewiesen, was zu einem positiven Effekt in Höhe von 15.842 TEUR mit einer entsprechenden Verringerung der „wechselkursbedingten Veränderungen des Finanzmittelfonds” führte. Sonstige Auswirkungen des nicht realisierten Gewinns/Verlusts auf die Bilanzposten im Zusammenhang mit dem Working Capital wirken sich gleichermaßen auf „sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge“ und die „Working CapitalVeränderungen“ aus, während sie keine Auswirkungen auf den „Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit“ haben. Eine ähnliche Umgliederung hat einen positiven Effekt auf den „Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit“, mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf die „wechselkursbedingten Veränderungen des Finanzmittelfonds“ in Höhe von 7.360 TEUR für das erste Quartal 2025 und 15,858 TEUR für das erste Halbjahr 2025. Die Vergleichszahlen für die entsprechenden Zeiträume im Jahr 2024 sind nicht wesentlich. Insgesamt ergibt sich keine Auswirkung auf den „Finanzmittelfonds“ sowie die „Veränderung des Finanzmittelfonds gesamt“ in der Kapitalflussrechnung für das erste Quartal 2025 sowie das erste Halbjahr 2025.





Wieso erklärt man in Q3, was schon in Q1 bzw. Q2 hätte Erwähnung finden müssen?

Wieso passt die Zahl 15.842 TEUR nicht zur Zahl auf Seite 24 - da stehen dann 13.646?

Wieso erhöht man auf diese doch sehr merkwürdige Weise den Cash-Flow?





Frage 2 - gezahlte Steuern





Jedenfalls wird auf Seite 24 auch ausgewiesen, dass man (28.679) TEUR Steuern bezahlt hätte.

Auf Seite 20 steht die GUV - da findet man eine ähnliche Zahl.

Zugleich haben sich aber die Verbindlichkeiten (siehe Seite 19) aus eben diesen Ertragssteuern um rund 26m auf 35.054 TEUR erhöht.





Sind schon sehr hohe Steuerzahlungen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Ergebnis nach Steuern für 9M/2025 gerade mal bei 12.274 TEUR lag - Seite 20 Spalte 3.

Normal liegt doch die Steuerquote für das Unternehmen ungefähr bei maximal 30% (ja, der Aktionär zahlt dann nochmal rund 27%).





Jedenfalls wird das Ergebnis offenbar durch folgenden Posten verhagelt:

"Währungsdifferenzen (einschließlich der Auswirkungen der Hochinflation in der Türkei)"





Den man dann aber gar nicht bei der Cash-Flow-Rechnung findet. Ganz abgesehen davon, dass das Geschäft in der Türkei wohl eher nicht so einen hohen Umfang haben dürfte.









Frage 3 - Eigenkapital





Das EK sinkt per Q3/25 auf 172.759 (von 222.660) TEUR - entspricht also so ziemlich genau der Höhe des Aktienrückkaufs in 2025 über rund 50m und wäre somit auch korrekt verbucht.

Nur, wo ist denn aber dann der Jahresüberschuss hin??

Wären ja immerhin 12.274 TEUR, die man einfach nicht mehr findet.

Wo sind die bitte?





Gibt noch einige weitere Punkte, die ich bei dem Zahlenwerk einfach nicht verstehe. Die kann ich ja dann formulieren, wenn wir mal diese Punkte hier aufgeklärt haben.

Danke vorab.





Und was meint Ihr? Wird NAGARRO den Gewinn von 2024 erreichen? Waren laut (B) Seite 38 - 56,9 Mio - nach Steuern.

Da wäre ja ein richtiger Endspurt fällig - ausgehend von 12,2 für 9M - oder?











