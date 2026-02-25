    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro

    AKTIE IM FOKUS

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro-Aktie rutscht auf Tief seit Nov -15,8%
    • Leerverkäufer, KI-Furcht und Rückkauf-Ende Feb
    • Kurs sprang im Nov, Peak über 80 Euro im Dez.
    AKTIE IM FOKUS - Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nagarro sind am Mittwoch mit hohen Kursverlusten auf den tiefsten Stand seit Mitte November zurückgefallen. Zeitweise belief sich der Abschlag auf fast ein Fünftel, zuletzt verloren die Papiere des IT-Dienstleisters noch 15,8 Prozent auf gut 48 Euro. Im SDax lagen sie damit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Nebenwerteindex bewegte sich kaum vom Fleck.

    Triftige Gründe für den Kurseinbruch sahen Händler und Analysten zunächst nicht. Verwiesen wurde aber auf einen inzwischen wohl höheren Anteil an Leerverkäufern, also Marktteilnehmer, die bei Nagarro auf fallende Kurse spekulieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nagarro SE!
    Short
    64,93€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    52,00€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 10,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass die mit Künstlicher Intelligenz einhergehende Furcht vor Disruption zuletzt auch den IT-Sektor stark belastet habe und die Vorsicht zunehme, sagte ein Analyst. Auch laufe das Aktienrückkaufprogramm von Nagarro, das den Kurs zuletzt gestützt habe, wohl nur bis Ende Februar, so der Experte.

    Im November hatten die Nagarro-Aktien auf Quartalszahlen mit einem Kurssprung reagiert und bis Dezember die Kursgewinne auf über 80 Euro ausgebaut, womit sie den höchsten Stand seit März 2025 erreicht hatten./ajx/la/jha/

    Nagarro

    -13,10 %
    -19,83 %
    -31,12 %
    -34,64 %
    -34,82 %
    -41,86 %
    -36,42 %
    +147,00 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 17.884 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -19,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 680,53 Mio..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+92,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nagarro. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug Die Aktien von Nagarro sind am Mittwoch mit hohen Kursverlusten auf den tiefsten Stand seit Mitte November zurückgefallen. Zeitweise belief sich der Abschlag auf fast ein Fünftel, zuletzt verloren die Papiere des IT-Dienstleisters noch 15,8 Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     