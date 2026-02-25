AKTIE IM FOKUS
Nagarro brechen ein - Leerverkäufer am Zug
- Nagarro-Aktie rutscht auf Tief seit Nov -15,8%
- Leerverkäufer, KI-Furcht und Rückkauf-Ende Feb
- Kurs sprang im Nov, Peak über 80 Euro im Dez.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nagarro sind am Mittwoch mit hohen Kursverlusten auf den tiefsten Stand seit Mitte November zurückgefallen. Zeitweise belief sich der Abschlag auf fast ein Fünftel, zuletzt verloren die Papiere des IT-Dienstleisters noch 15,8 Prozent auf gut 48 Euro. Im SDax lagen sie damit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Nebenwerteindex bewegte sich kaum vom Fleck.
Triftige Gründe für den Kurseinbruch sahen Händler und Analysten zunächst nicht. Verwiesen wurde aber auf einen inzwischen wohl höheren Anteil an Leerverkäufern, also Marktteilnehmer, die bei Nagarro auf fallende Kurse spekulieren.
Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass die mit Künstlicher Intelligenz einhergehende Furcht vor Disruption zuletzt auch den IT-Sektor stark belastet habe und die Vorsicht zunehme, sagte ein Analyst. Auch laufe das Aktienrückkaufprogramm von Nagarro, das den Kurs zuletzt gestützt habe, wohl nur bis Ende Februar, so der Experte.
Im November hatten die Nagarro-Aktien auf Quartalszahlen mit einem Kurssprung reagiert und bis Dezember die Kursgewinne auf über 80 Euro ausgebaut, womit sie den höchsten Stand seit März 2025 erreicht hatten./ajx/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 17.884 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -19,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 680,53 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+92,31 % bedeutet.
