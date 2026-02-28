Nicht Warren Buffett: Sekretärin machte $9.000.000 mit diesem Investment-Trick!

Sylvia Blooms Geschichte ist ein wahres Wunder der Bescheidenheit und des unauffälligen Erfolgs. Als einfache Anwaltssekretärin begann sie 1947 ihre Karriere bei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, einer renommierten Wall-Street-Kanzlei. Doch was niemand wusste: Hinter den Kulissen beobachtete sie die großen Investitionsstrategien der Anwälte und übernahm heimlich deren Bewegungen. Blooms cleverer Investment-Trick? Sie kaufte die gleichen Aktien, die ihre Chefs kauften – allerdings in kleineren Mengen, da sie mit einem Sekretärinnengehalt auskommen musste. Die New York Times (NYT) hatte erstmals 2018 über die außergewöhnliche Geschichte berichtet.

Diese unauffällige, aber äußerst effektive Strategie brachte Bloom über Jahrzehnte hinweg ein beachtliches Vermögen ein, das bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 auf mehr als neun Millionen US-Dollar angewachsen war. Ihre Erbschaft wurde erst nach ihrem Tod bekannt und verblüffte selbst ihre engsten Verwandten. Ein Großteil des Vermögens, etwa 6,24 Millionen US-Dollar, vererbte sie an das Henry Street Settlement, eine gemeinnützige Organisation in New York, die seit über 125 Jahren benachteiligte Schüler unterstützt. Mehrere Millionen US-Dollar gingen an ihre alte Universität sowie an ein weiteres, noch geheimes Stipendienprogramm.

Laut David Garza, dem Geschäftsführer von Henry Street, war Bloom "ein Kind der Weltwirtschaftskrise und wusste, wie es ist, kein Geld zu haben. Sie hatte großes Mitgefühl für andere Menschen in Not und wollte, dass alle eine faire Chance bekommen", erzählt er der New York Times .

Sylvia Bloom hat sich auf die richtigen Investitionen konzentriert und dabei nie das große Rampenlicht gesucht. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass es nicht immer die lautesten und auffälligsten Anleger sind, die am Ende am meisten gewinnen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



