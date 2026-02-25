UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Negativ rage beim Spirituosenhersteller das Ausmaß des Umsatzrückgangs heraus, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Geschäft in den USA. Mit einer Dividendenkürzung hätten nicht alle am Markt gerechnet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,8

Kursziel alt: 17,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



