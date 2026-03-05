    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIENA AktievorwärtsNachrichten zu CIENA

    Ciena Corporation, Prada, DHL, LEG Immobilien, Renk und Aviva legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Ciena Corporation, Prada, DHL, LEG Immobilien, Renk und Aviva legen Zahlen vor!
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Andritz, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
    Italien: Prada, Jahreszahlen
    Niederlande: Universal Music Group, Jahreszahlen
    USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 1/26
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 1/26
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 1/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 1/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.03.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNBoJ Governor Ueda speech
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:30GroßbritannienGBRBoE's Pill speech
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:30GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Report Hearings
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    20:00USAUSAFed's Beige Book
    alle Termine anzeigen »


    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:15 WebinarWH SelfInvest: Nie wieder Chancen verpassen
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
