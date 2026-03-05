Ihre wichtigsten Termine
Ciena Corporation, Prada, DHL, LEG Immobilien, Renk und Aviva legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: Andritz, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
Italien: Prada, Jahreszahlen
Niederlande: Universal Music Group, Jahreszahlen
USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 1/26
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 1/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 1/26
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 1/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN BoJ Governor Ueda speech 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:30 GBR BoE's Pill speech 09:55 DEU HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 ITA Gross Domestic Product (YoY) 10:00 EUR HCOB Composite PMI 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 14:15 USA ADP Employment Change 15:30 GBR BoE Monetary Policy Report Hearings 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA Factory Orders (MoM) 20:00 USA Fed's Beige Book
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Nie wieder Chancen verpassen
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin