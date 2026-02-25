    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'

    • Kursziel 5,50→5,00€; Einstufung: Buy belassen.
    • Wachstum erwartet; Analyst kürzte Schätzungen.
    • Aktien gelten als höchst attraktiv bewertet...
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

     

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 1,320 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 262,75 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +280,81 %/+280,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 5 Euro


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Diskrepanz zwischen positiven Fundamentaldaten (Q4-Wachstum, verbesserte Bruttomarge, stabiles bereinigtes EBITDA, optimistische 2026-Prognose) und dem schwachen Kurs. Diskutiert werden hoher Verschuldungsgrad (Leverage ~3, Ziel 2,5), niedrige Marktkapitalisierung (~247 Mio.), widersprüchliche Analystenziele (Berenberg €5 vs. Risiko
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
