Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 1,320 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 262,75 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +280,81 %/+280,81 % bedeutet.