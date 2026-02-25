ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'
- Kursziel 5,50→5,00€; Einstufung: Buy belassen.
- Wachstum erwartet; Analyst kürzte Schätzungen.
- Aktien gelten als höchst attraktiv bewertet...
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 1,320 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 262,75 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +280,81 %/+280,81 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 5 Euro
Das Unternehmen ist heute um 10:30Uhr beim IIF. Teilnahme ist kostenlos und man kann immer wieder rein und raus. Kamera wird nicht benötigt.
Sind noch mehr spannende Unternehmen dabei.
https://ii-forum.com/timetable-18-iif/
Was genau bekommt man hier zu lesen? Ich konnte dazu nichts finden. Selbst wenn ich "Papst dubios" eingebe finde ich mehr. Wäre schön wenn du deine Aussagen mit mehr INhalt hinterlegen könntest.
Deine MEINUNG basiert worauf?