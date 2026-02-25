BARCLAYS stuft IBERDROLA SA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 19,99EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dominic Nash

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,90

Kursziel alt: 16,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

