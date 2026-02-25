JEFFERIES stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 10,94EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.