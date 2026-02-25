    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Neue Dynamik

    Bitcoin zieht an – Krypto zwischen Trump-Rede und Nvidia-Zahlen im Aufwind

    Bitcoin und Altcoins legen deutlich zu, getragen von neuer Risk-on-Stimmung nach der Trump-Rede und vor den Nvidia-Zahlen.

    Neue Dynamik - Bitcoin zieht an – Krypto zwischen Trump-Rede und Nvidia-Zahlen im Aufwind
    Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGE

    Bitcoin zeigt sich am Mittwochmittag wieder fester und legt um 3,7 Prozent auf 65.500 US-Dollar zu. Auch Ethereum gewinnt deutlich und steigt um mehr als fünf Prozent auf 1.900 US-Dollar. XRP verteuert sich um 3,6 Prozent auf 1,37 US-Dollar. Unter den großen Coins ragt Solana mit einem Plus von 7,8 Prozent als stärkster Wert hervor. Auf Wochensicht stehen die heutigen Zugewinne jedoch weiterhin einem negativen Gesamtbild gegenüber.

    Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen erhöht sich um 3,4 Prozent auf 2,26 Billionen US-Dollar. Nachdem am Vortag mehr als 90 der 100 größten Kryptowährungen Verluste verzeichnet hatten, notieren heute über 90 im Plus.

    Trotz der breiten Erholung bleibt die Stimmung angespannt. Der Krypto Fear and Greed Index verharrt bei 11 Punkten und signalisiert weiterhin extreme Angst.

    Risk-on-Stimmung und schwächerer US-Dollar stützen Bitcoin

    Der Kurssprung erfolgte im Vorfeld der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation sowie im Zuge einer breiteren Risk-on-Bewegung an den globalen Aktienmärkten.

    Analysten sehen die Bewegung weniger als direkte Reaktion auf die politischen Aussagen, sondern vielmehr als Positionierung im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia. Asiatische Aktienmärkte zogen ebenfalls an, befeuert von Optimismus rund um KI-nahe Halbleiterwerte.

    Derek Lim, Research-Chef beim Krypto-Market-Maker Caladan, erklärte gegenüber Decrypt, die Erholung sei "eine Kombination aus Risk-on-Positionierung vor den Nvidia-Zahlen und einer Erleichterungsrally nach der Zoll- und Supreme-Court-Turbulenz der Vorwoche". Die Rede selbst habe für die Märkte eine untergeordnete Rolle gespielt.

    Unterstützung erhielt der Kryptomarkt von einem schwächeren US-Dollar, der nach der Rede Trumps leicht nachgab.

    Trump betont wirtschaftliche Stärke – Analysten relativieren

    In seiner Rede zeichnete Präsident Trump ein optimistisches Bild der US-Wirtschaft. Er sprach von "einer Wende für die Ewigkeit" und betonte sinkende Inflation, steigende Einkommen und rückläufige Hypothekenzinsen. Zudem verwies er auf 53 neue Rekordstände an den Aktienmärkten seit der Wahl sowie auf das Überschreiten der Marke von 50.000 Punkten im Dow Jones.

    Analysten relativieren jedoch diese Darstellung. Zwischenzeitlich war der Dow im Zuge der im April 2025 angekündigten Zollpolitik um rund 18 Prozent von seinem Hoch gefallen und unter 37.000 Punkte gerutscht.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Bitcoin und Altcoins legen deutlich zu, getragen von neuer Risk-on-Stimmung nach der Trump-Rede und vor den Nvidia-Zahlen.
