    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Simbabwe verhängt Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Simbabwe stoppt Export von Rohmineralien jetzt
    • Wertschöpfung im Land erhöhen und Transparenz
    • Kritiker Rohlithiumexporte an China kritisiert
    Simbabwe verhängt Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HARARE (dpa-AFX) - Simbabwe verhängt einen sofortigen Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat. Das kündigte Bergbauminister Polite Kambamura vor Journalisten in der Hauptstadt Harare an. "Bis auf Weiteres gilt der Exportstopp für alle Mineralien, die sich derzeit im Transit befinden", sagte er. Mit diesen Maßnahmen solle die Transparenz im Mineraliensektor verbessert, die Weiterverarbeitung gefördert und damit die Wertschöpfung in Simbabwe vergrößert werden.

    Kritiker warfen der Regierung bisher vor, chinesischen Investoren den Export von Rohlithium nach China zu erlauben, statt es im Land zu verarbeiten. Lithium wird vor allem für Batterien von Elektroautos und mobilen Geräten benötigt.

    Simbabwe verfügt über große Vorkommen an Gold, Lithium, Platin und Diamanten. Ende 2023 gab das Land die Entdeckung von Erdgas nahe der nördlichen Grenze zu Mosambik und Sambia bekannt./czy/fm/DP/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Simbabwe verhängt Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat Simbabwe verhängt einen sofortigen Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat. Das kündigte Bergbauminister Polite Kambamura vor Journalisten in der Hauptstadt Harare an. "Bis auf Weiteres gilt der Exportstopp für alle Mineralien, die sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     