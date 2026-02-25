BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 62,58EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



