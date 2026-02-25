BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Geschäftszielen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Effizienz sei der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch. Die Aussagen hierzu und ein Gewinnziel von 20 Milliarden Euro im Jahr 2028 seien besser als die Markterwartungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 10,98EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,30

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

