Sitka Gold: Neue Ressource schießt auf über 5 Mio. Unzen Gold

Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG; FSE: 1RF; WKN: A2JG70) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon veröffentlicht – und die hat es in sich!

Die neue Ressource basiert auf den Bohrungen, die Sitka Gold im Jahr 2025 auf RC Gold durchgeführt hat und enthält vor allem eine erste Schätzung für die erst Ende 2024 entdeckte Rhosgobel-Goldlagerstätte sowie eine überarbeitete Ressourcenschätzung für die Eiger-Goldlagerstätte. Und Rhosgobel erweist sich dabei als wahres „Gold-Monster“!

Sitka Gold weitet Ressourcenschätzung massiv aus!

Mit der neuen Ressourcenschätzung weist das RC Gold-Projekt nun 1.291.000 Unzen Gold in der Kategorie angezeigt (indicated) aus – ausschließlich in der Lagerstätte Blackjack mit 39,96 Mio. Tonnen bei 1,01 g/t Gold (Cut-off 0,30 g/t Gold). In der Kategorie geschlussfolgert (inferred) kommt Sitka Gold jetzt auf insgesamt 3.829.000 Unzen Gold (Cut-off ebenfalls 0,30 g/t Gold)! Diese verteilen sich auf drei Lagerstätten: 2.250.000 Unzen bei Rhosgobel (100,68 Mio. Tonnen bei 0,70 g/t Gold), 1.044.000 Unzen bei Blackjack (34,60 Mio. Tonnen bei 0,94 g/t Gold) sowie 535.000 Unzen bei Eiger (32,14 Mio. Tonnen bei 0,52 g/t Gold).

Damit umfasst das RC Gold-Projekt – über Indicated und Inferred hinweg – rechnerisch nun 5,12 Mio. Unzen Gold! Und Sitka Gold betont, dass die Goldmineralisierung der Blackjack-Lagerstätte durch laufende Bohrungen weiter ausgedehnt wird und die Lagerstätte „in alle Richtungen“ offen sei. Eine erneute Aktualisierung der Blackjack-Ressourcenschätzung stellt das Unternehmen zudem schon nach Abschluss des Bohrprogramms 2026 in Aussicht.

CEO Cor Coe hebt in der Mitteilung insbesondere hervor, dass die neu hinzugekommenen Unzen aus Rhosgobel und die Aktualisierung bei Eiger die „straßenzugänglichen“ Ressourcen des RC Gold-Projekts deutlich erweitern. Gleichzeitig ordnet er die Entwicklung bei Rhosgobel als rasche Fortschreibung einer neuen Entdeckung ein: Von der Entdeckung Ende 2024 bis zur ersten Ressourcenschätzung mit 2,25 Mio. Unzen sei nur eine Feldsaison vergangen.

Rhosgobel: 72 Bohrlöcher, Modell mit höhergradiger Komponente und Wolfram-Hinweis

Die Rhosgobel-Goldlagerstätte basiert in der Ressourcenschätzung auf Daten aus 72 Bohrlöchern mit insgesamt 15.396 Metern Bohrleistung. Historisch wurden 27 Reverse-Circulation-Bohrungen im Jahr 1995 von Kennecott niedergebracht. Sitka Gold steuerte zwischen 2024 und Ende 2025 45 Kernbohrungen bei, die in die Modellierung einflossen.

GeoSim identifizierte im Modell eine höhergradige Komponente mit >1,0 g/t Gold, die von der Oberfläche bis in eine derzeit modellierte Tiefe von rund 300 Metern verfolgt wird. Sitka Gold verweist darauf, dass Form und Gehaltsverteilung dieser Mineralisierung grundsätzlich die Möglichkeit eines höhergradigen „Starter-Pit“-Ansatzes erlauben könnten, was im weiteren Projektverlauf für die Planung relevant werden kann.

Zusätzlich publiziert Sitka Gold eine Sensitivität der Rhosgobel-Ressourcenschätzung gegenüber veränderten Cut-off-Gehalten. Bei 0,20 g/t Cut-off werden 129,683 Mio. Tonnen mit 0,6 g/t und 2.481.000 Unzen ausgewiesen; bei 0,25 g/t Cut-off 115,106 Mio. Tonnen mit 0,64 g/t und 2.380.000 Unzen. Der Basisfall liegt bei 0,30 g/t mit 100,677 Mio. Tonnen bei 0,70 g/t und 2.250.000 Unzen. Höhere Cut-offs von 0,35 g/t und 0,40 g/t reduzieren die Tonnage auf 89,620 Mio. Tonnen bzw. 78,687 Mio. Tonnen, während die Gehalte auf 0,74 g/t bzw. 0,79 g/t steigen; die Unzen liegen dann bei 2.135.000 bzw. 2.004.000.

Neben Gold weist Sitka Gold auf Scheelit als Wolframmineral hin. Für Bohrloch DDRCRG-24-002 werden unter anderem 75,5 Meter mit 0,132% WO3 ab 119,5 Metern sowie 46,19 Meter mit 0,121% WO3 ab 223,0 Metern genannt. In DDRCRG-25-004 meldet das Unternehmen 85,4 Meter mit 0,138% WO3 ab 94,0 Metern, 60,0 Meter mit 0,134% WO3 ab 202,0 Metern sowie 35,0 Meter mit 0,121% WO3 ab 285,0 Metern. Zusätzlich seien rund 5.500 Proben aus 32 Bohrlöchern für XRF-Wolfram-Analysen eingereicht worden, um die Verteilung besser zu verstehen. Sitka Gold stellt klar, dass derzeit noch nicht bekannt ist, ob Wolfram wirtschaftlich gewonnen werden kann; weitere metallurgische Arbeiten sollen dieses Potenzial prüfen.

Eiger und Ausblick 2026: 60.000 Meter geplant, 30.000 Meter davon allein für Rhosgobel

Die aktualisierte Ressourcenschätzung für die Eiger-Goldlagerstätte stützt sich auf 21 Bohrlöcher mit 8.540 Metern Kernbohrungen. Sämtliche Bohrungen dort wurden nach Unternehmensangaben von Sitka Gold selbst in den Jahren 2020, 2021 und 2025 durchgeführt. Das Ergebnis: 535.000 Unzen Gold Inferred in 32,14 Mio. Tonnen bei 0,52 g/t Gold, ebenfalls ab der Oberfläche und bei 0,30 g/t Cut-off.

Für das Gesamtprojekt kündigt Sitka Gold für 2026 ein umfangreiches Programm an: Insgesamt sollen 60.000 Meter Diamantbohrungen über das RC Gold-Projekt verteilt werden – laut Unternehmen etwa eine Verdopplung der bislang insgesamt gebohrten Meter. Für Rhosgobel allein sind 30.000 Meter vorgesehen. Rhosgobel bleibt nach Unternehmensangaben in alle Richtungen offen und liegt innerhalb einer 1,5 x 2,0 Kilometer großen Gold-im-Boden-Anomalie, die in weiten Teilen noch nicht erbohrt wurde.

Das RC Gold-Projekt umfasst ein zusammenhängendes Areal von 431 Quadratkilometern im Tombstone Gold Belt und liegt rund 100 Kilometer östlich von Dawson City. Dawson City verfügt über eine 5.000 Fuß lange asphaltierte Landebahn; das Projekt ist über eine ganzjährig nutzbare Schotterstraße von der Klondike Highway aus erreichbar, mit einer Fahrzeit von etwa 2 Stunden ab Dawson City. Sitka Gold hebt zudem die Lage zwischen der Eagle Gold Mine und der ehemals produzierenden Brewery Creek Mine hervor – ein Kontext, der für die Einordnung des Distrikts als etabliertes Goldgebiet im Yukon wichtig ist.

Fazit: So schnell kann es gehen! In nur einer Bohrsaison hat Sitka im Zielgebiet Rhosgobel eine Ressource von mehr als 2 Mio. Unzen Gold nachgewiesen und zusammen mit den anderen Lagerstätten und über alle Ressourcenkategorien hinweg nun eine Ressourcenschätzung von mehr als 5 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Das betrachteten wir als sensationelle Entwicklung, die aber offensichtlich nur der Anfang in der Erkundung des Systems ist, das Sitka auf RC Gold erkundet. Denn allein dieses Jahr stehen ja 60.000 weitere Bohrmeter an, wir wagen gar nicht, uns auszumalen, wo Sitka nach diesem Bohrprogramm dann stehen wird…

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.