Erstmals über 100 öffentliche Rügen in einem Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Presserat hat erstmals seit seiner Gründung in einem Jahr mehr als 100 öffentliche Rügen wegen besonders schwerer Verstöße gegen Redaktionen ausgesprochen. 102-mal sei die strengste Sanktion verhängt und damit die bisherigen Höchstwerte aus den Jahren 2023 (73 Rügen) und 2024 (86 Rügen) übertroffen worden, teilte der Presserat mit. Am häufigsten seien gravierende Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht beanstandet worden. Direkt dahinter lagen Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes.

Nach Angaben des Presserats gingen 2025 vor allem Beschwerden zur Berichterstattung über den Nahostkonflikt ein. Dabei sei es sowohl um die Kriegs- und Politikberichterstattung als auch um Beiträge über Demonstrationen, innerdeutsche Debatten und gesellschaftliche Spannungen gegangen.