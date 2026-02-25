UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei durchwachsen mit etwas höherem Umsatzziel und geringerem Ergebnis, gemessen jeweils am Mittelpunkt der Zielspanne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Er erinnerte an die schwache Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,77 % und einem Kurs von 17,55EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,60

Kursziel alt: 36,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

