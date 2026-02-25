DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 449 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 seien bei konstanter Währung höher als gedacht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ag/bek
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 375,5EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 449
Kursziel alt: 449
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
