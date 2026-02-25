Dax klettert wieder über 25.000-Punkte-Marke

Für den MDax , der die mittelgroßen Börsenwerte enthält, ging es zur Wochenmitte um 0,17 Prozent auf 31.462 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. Um die Mittagszeit zog der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 25.092 Punkte an. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen.

Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt".

Für wichtiger hält Stanzl ohnehin die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien. Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt.

Nvidia sei allerdings "dazu verdammt, die Erwartungen zu übertreffen", warnte Christian Henke vom Broker IG. Und die Messlatte für die Quartalsbilanz und den Ausblick lägen hoch, da allgemein mit Rekordergebnissen gerechnet werde. Falls Nvidia enttäusche, "könnte nicht nur der Aktienkurs des Big Tech-Konzerns unter die Räder geraten, auch der gesamte Aktienmarkt würde darunter leiden".

In Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte mit etlichen Jahresberichten ebenfalls weiter. Im Dax waren die Titel von Fresenius - vor knapp einer Woche noch so teuer wie seit 2018 nicht mehr - mit einem weiteren Kursrückgang um 3 Prozent größter Verlierer. Sowohl die Zahlen, die sonst oft für positive Überraschungen gut seien, als auch der Ausblick sähen auf den ersten Blick durchwachsen aus, sagte ein Börsianer. Er erinnerte daran, dass am Dienstag schon die Zahlen des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) ) belastet hatten. An diesem hält Fresenius nach wie vor eine Beteiligung.

Zum Baustoffhersteller Heidelberg Materials hieß es aus dem Markt, der freie Barmittelfluss und die Nettoverschuldung seien schlechter als erwartet ausgefallen. Zudem liege die Konsensschätzung für das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - im laufenden Jahr bereits am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der erneute Rekord beim operativen Gewinn (Ebit), den die Heidelberger 2026 weiter steigern wollen, verfing bei den Anlegern nicht - die Aktien verloren 2,5 Prozent.

Die gut gelaufenen Eon -Titel zeigten heftige Schwankungen und gewannen zuletzt 1,6 Prozent. Der Energiekonzern konnte dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes das bereinigte operative Ergebnis steigern und plant bis 2030 weitere Milliarden-Investitionen. Ein Händler attestierte Eon einen konservativen Ausblick - im vergangenen Jahr hätten die Essener insgesamt ordentlich abgeschnitten.

Im MDax führten die anfangs freundlichen Aktien von Auto1 mit minus 9,4 Prozent die Verliererliste an. Sie sackten zudem auf den tiefsten Stand seit April ab. Die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers seien schon vor dem Geschäftsbericht schwach gewesen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies. Genau so sei es nun gekommen.

Abgeschlagenes Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax war der IT-Dienstleister Nagarro mit einem Kurseinbruch um zuletzt rund 16 Prozent. Triftige Gründe für den Kurseinbruch sahen Händler und Analysten zunächst nicht. Verwiesen wurde aber auf einen inzwischen wohl höheren Anteil an Leerverkäufern, also Marktteilnehmer, die bei Nagarro auf fallende Kurse spekulieren.

Dagegen sprangen die Titel von MDax-Spitzenreiter Nordex um gut 16 Prozent nach oben. Jefferies-Experte Constantin Hesse attestierte dem Windturbinenbauer ein "hervorragendes viertes Quartal". Auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus steigen könnten./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



