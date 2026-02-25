    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    AKTIE IM FOKUS 2

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien fallen deutlich nach schwachem Quartal!
    • Chart: unter 21-/50-Tage-Linien 61,8% Rückgang
    • Analysten: Zahlen ok, Ausblick enttäuschend GS
    AKTIE IM FOKUS 2 - Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs, Charttechnik, Analysten- und Händlerstimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick sind die Aktien von Fresenius am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Unter den größten Verlierern im moderat steigenden Dax sanken sie zuletzt um 3 Prozent auf 48,90 Euro. Fresenius sei am Tag der Vorlage von Quartalszahlen normalerweise gut für eine positive Überraschung, sagte ein Händler. Aber dieses Mal müsse man wohl eher besorgt sein.

    Bereits am Vortag hatten die Aktien des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens deutlich nachgegeben im Zuge eines schwachen Ausblicks des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) , an dem Fresenius beteiligt ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.950,56€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 11,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.241,06€
    Basispreis
    21,73
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Charttechnisch trübt sich das Bild nun ein: Von den Kursgewinnen seit Ende Januar haben die Anteile inzwischen mehr als 61,8 Prozent (Fibonacci-Retracement) eingebüßt. Zudem notieren sie inzwischen unter der 21-Tage-Linie und auch knapp unter der 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Trend signalisieren.

    Für Analyst Graham Doyle von der UBS sind die von Fresenius präsentierten Quartalszahlen in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend. Experte Richard Felton von Goldman Sachs schrieb, der Konsens für das operative Ergebnis dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 38,31 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,22 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -5,73 %/+23,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick sind die Aktien von Fresenius am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Unter den größten Verlierern im moderat steigenden Dax sanken sie zuletzt um 3 Prozent auf 48,90 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     