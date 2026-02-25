Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt

Bereits am Vortag hatten die Aktien des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens deutlich nachgegeben im Zuge eines schwachen Ausblicks des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) , an dem Fresenius beteiligt ist.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick sind die Aktien von Fresenius am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Unter den größten Verlierern im moderat steigenden Dax sanken sie zuletzt um 3 Prozent auf 48,90 Euro. Fresenius sei am Tag der Vorlage von Quartalszahlen normalerweise gut für eine positive Überraschung, sagte ein Händler. Aber dieses Mal müsse man wohl eher besorgt sein.

Charttechnisch trübt sich das Bild nun ein: Von den Kursgewinnen seit Ende Januar haben die Anteile inzwischen mehr als 61,8 Prozent (Fibonacci-Retracement) eingebüßt. Zudem notieren sie inzwischen unter der 21-Tage-Linie und auch knapp unter der 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Trend signalisieren.

Für Analyst Graham Doyle von der UBS sind die von Fresenius präsentierten Quartalszahlen in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend. Experte Richard Felton von Goldman Sachs schrieb, der Konsens für das operative Ergebnis dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 38,31 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,55 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,22 Mrd.. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -5,73 %/+23,07 % bedeutet.



