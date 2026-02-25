Verve Group Registered (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 25.02.2026

Die Verve Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +6,78 % auf 1,3080€ zulegen. Das sind +0,0830 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verve Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,3080€, mit einem Plus von +6,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -6,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Verve Group Registered (A) bisher ein Minus von -30,25 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,78 % 1 Monat -34,24 % 3 Monate -24,34 % 1 Jahr -63,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verve Group Registered (A) und vor allem um Kursentwicklung sowie Fundamentaldaten. Zu Q4/2025: Umsatzwachstum, Bruttomarge leicht verbessert, EBITDA stabil; 2026er Guidance: Umsatz 680–730 Mio. EUR, EBITDA 145–175 Mio. EUR. Verschuldung soll von 3,0 auf 2,5 sinken. Bewertung wird als niedrig eingeschätzt; Spekulationen über Remco Westermann als Großaktionär. Zudem gibt es Vorwürfe von Marktmanipulation; Marktkapitalisierung ca. 247 Mio. EUR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 261,55 Mio.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am …

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

