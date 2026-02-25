DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Starke Quartalsergebnisse würden etwas überschattet von dem zögerlichen ersten Ausblick auf 2026, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 38,31EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



