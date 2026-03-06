    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Alle Analysten-Augen auf: Lufthansa, Novartis, Atos sowie US-Arbeitsmarktbericht

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
    10:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Hauptversammlung
    17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Jahreszahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 1/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 1/26
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 1/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q4/25
    11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q4/25
    11:00 Uhr, EU: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 1/26


    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEURECB Rate On Deposit Facility
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    14:45USAUSAFed's Harker speech
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    16:35Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    19:00USAUSAFed's Barkin speech
    21:30USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    alle Termine anzeigen »


