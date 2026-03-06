Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Lufthansa, Novartis, Atos sowie US-Arbeitsmarktbericht
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
10:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Hauptversammlung
17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 1/26
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 1/26
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 1/26
11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q4/25
11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q4/25
11:00 Uhr, EU: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 1/26
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:15 EUR ECB Monetary Policy Statement 14:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:45 EUR ECB Press Conference 14:45 USA Fed's Harker speech 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 16:35 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:00 USA Fed's Barkin speech 21:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
|15:30
|Webinar
|WH SelfInvest: So bleibt Ihr Aktienportfolio stets aktuell
|08.03. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|09.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
