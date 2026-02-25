DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe einen optimistischen Eindruck hinterlassen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht. Das Umsatzziel für 2026 sei vorsichtig, es gebe allerdings enorme Zuversicht für eine merkliche Margensteigerung./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 14,84EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,40

Kursziel alt: 16,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

