DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe einen optimistischen Eindruck hinterlassen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht. Das Umsatzziel für 2026 sei vorsichtig, es gebe allerdings enorme Zuversicht für eine merkliche Margensteigerung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 14,84EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,40
Kursziel alt: 16,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
