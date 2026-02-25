DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi nahm in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Anpassungen an die Zahlen des Autozulieferers und den Kapitalmarkttag der Mutter Forvia vor./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.



