Spannende Zahlen-Updates von: Hewlett Packard Enterprise und Gea Group

Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Jahreszahlen
22:05 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen
Deutschland: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 1/26
02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 2/26
02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 2/26
06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 1/26
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 3/26
