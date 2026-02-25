    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinFast Auto AktievorwärtsNachrichten zu VinFast Auto

    STARKE UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN

    E-AUTO-FÖRDERUNG KEHRT 2026 MIT BIS ZU 6.000 EURO BONUS ZURÜCK

    Foto: VanderWolf Images - stock.adobe.com

    BERLIN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein sozial abgestuftes Anreizsystem gestaltet die Elektromobilität in Deutschland neu. Diese Politik steht im Einklang mit der Mission von VinFast, hochwertige Elektrofahrzeuge in ganz Europa zugänglicher zu machen.

    VinFast

    Deutschland stellt die Elektromobilität erneut in den Mittelpunkt seiner Klima- und Industrieagenda. Datierend ab dem 1. Januar 2026 hat die Bundesregierung die Subventionen für Elektrofahrzeuge offiziell wieder eingeführt. Die Förderung bietet Privatpersonen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 6.000 Euro beim Kauf oder Leasing eines neuen E-Autos. Mit einem Budget von 3 Milliarden Euro und einer geplanten Unterstützung von schätzungsweise 800.000 förderfähigen Fahrzeugen bis 2029, markiert das Programm eine signifikante Rückkehr der staatlichen Förderung nach einer zweijährigen Pause seit dem Auslaufen der Umweltprämie im Jahr 2023.

    Was die Förderung für 2026 von früheren Programmen unterscheidet, ist ihre sozial ausdifferenzierte Struktur. Anstelle einer pauschalen Prämie für alle Käufer berechnet das neue Programm die Förderung anhand von drei Variablen: Antriebssystem, steuerpflichtiges Haushaltseinkommen und Anzahl der Kinder. Reine Elektrofahrzeuge mit Batterieantrieb haben Anspruch auf eine Grundförderung von 3.000 Euro*. Zusätzliche einkommensabhängige Boni erhöhen den Gesamtbetrag für Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 60.000 Euro bzw. 45.000 Euro. Familien mit Kindern erhalten weitere Zuschläge, sodass berechtigte Haushalte mit zwei Kindern und einem Einkommen unter 45.000 Euro den vollen Förderbetrag von 6.000 Euro erhalten können.

    Das Programm gilt rückwirkend für alle Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026. Obwohl das offizielle Antragsportal voraussichtlich im Mai 2026 eröffnet wird, können Kunden sofort kaufen oder leasen, wobei die Förderung nach der Genehmigung direkt auf ihr Konto überwiesen wird. In Kombination mit verlängerten Kfz-Steuerbefreiungen bleiben Elektroautos, die bis Ende 2030 zugelassen werden, bis zu zehn Jahre lang (spätestens bis zum 31. Dezember 2035) steuerfrei, wodurch die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge deutlich attraktiver werden.

