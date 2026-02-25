Meta vor neuem Stablecoin-Versuch

Vier Jahre nach dem Scheitern des Libra/Diem-Projekts wagt Meta Platforms einen neuen Anlauf im Stablecoin-Markt. Laut CoinDesk plant der Konzern die Integration dollarbasierter Kryptowährungen in der zweiten Jahreshälfte 2026.

2019 hatte Meta mit dem Projekt Libra für Schlagzeilen gesorgt. Die später in Diem umbenannte Initiative sollte eine Kryptowährung etablieren. Regulierungsbehörden sahen darin jedoch den Versuch eines Privatunternehmens, geldpolitische Infrastruktur auf staatlichem Niveau aufzubauen. 2022 wurde das Projekt endgültig eingestellt, nachdem keine regulatorische Zustimmung erreicht werden konnte.

Meta will nun keinen eigenen Stablecoin mehr emittieren, sondern auf bestehende Infrastruktur etablierter Anbieter zurückgreifen. Ziel ist es, Krypto-Dollar-Zahlungen in die eigenen Plattformen einzubetten, ohne selbst als Emittent aufzutreten oder die vollständige regulatorische Last zu tragen.

Stripe als Favorit – enge personelle Verflechtungen

Im Zentrum der Pläne steht offenbar Stripe. Stripe-CEO Patrick Collison ist seit April 2025 Mitglied im Verwaltungsrat von Meta.

Bereits im Oktober 2024 hatte Stripe die Stablecoin-Infrastrukturplattform Bridge für rund 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Im Februar 2026 erhielt Bridge eine bedingte Genehmigung des Office of the Comptroller of the Currency für eine nationale Trustbank-Lizenz – ein entscheidender Schritt, um Stablecoin-Dienstleistungen innerhalb eines bundesrechtlichen Rahmens anzubieten.

Im selben Monat verschickte Meta Anfragen an externe Infrastrukturanbieter.

In seinem Jahresbrief 2025 berichtete Stripe, dass sich das Transaktionsvolumen von Bridge vervierfacht habe. "Stablecoin-Zahlungen schreiten leise und unaufhaltsam voran, da die reale Nutzung weiter zunimmt", hieß es darin.

Neue Wallet für drei Milliarden Nutzer

Geplant ist die Integration einer neuen Wallet für dollar-gebundene Token in die Kernplattformen Facebook, Instagram und WhatsApp. Gemeinsam erreichen diese Dienste rund drei Milliarden Nutzer weltweit.

Die Initiative würde Meta zudem strategisch im Wettbewerb mit Plattformen wie X und Telegram positionieren, die ebenfalls an erweiterten "Super-App"-Funktionen arbeiten.

Rückenwind durch neue US-Regulierung

Ein entscheidender Unterschied zur gescheiterten Libra-Ära ist das veränderte regulatorische Umfeld. Mit dem im Juli 2025 von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten GENIUS Act wurde erstmals ein bundesrechtlicher Rahmen für US-Stablecoin-Emittenten geschaffen.

Ausblick

Trotz klarer Zielmarke für die zweite Jahreshälfte 2026 bleibt offen, welche konkreten Stablecoins Meta unterstützen wird. Fest steht Meta verfolgt diesmal einen pragmatischeren Ansatz. Statt selbst monetäre Infrastruktur aufzubauen, will der Konzern als Distributionskanal für bereits regulierte Stablecoins auftreten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

