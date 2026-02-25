    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carrefour mit solidem Gesamtjahresergebnis

    Discount-Zertifikate und Aktienanleihen auf Carrefour bieten attraktive Seitwärtsrenditen und ermöglichen eine defensive Positionierung mit Risikopuffer in einem stabilen Marktumfeld.

    Europas größter Lebensmittelhändler, der französische Supermarktkonzern Carrefour (FR0000120172), hat das Jahr 2025 mit gemischten Signalen abgeschlossen: Trotz eines Rückgangs beim operativen Ergebnis wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das operative Ergebnis sank weniger als erwartet um 5,4 Prozent auf 2,16 Mrd. Euro, belastet durch die Integration der Cora- und Match-Filialen (210 Mio. Euro). Zugleich wuchsen die Umsätze in den Kernmärkten Frankreich und Spanien. Trotz des Gewinndrucks zeigte sich der Konzern für 2026 optimistisch: Die Verbraucherstimmung habe sich aufgehellt; zudem sollen Investitionen in digitale Kanäle, Effizienzprogramme und die Fokussierung auf Kernmärkte die Margen langfristig höhere Margen zu erzielen. 

    Discount-Strategie mit 9,7 Prozent Puffer (Juni)  

    Beim Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000FA16S96 der SG erhalten Anleger einen Puffer von 9,7 Prozent. Aus der Differenz zwischen dem Preis von 14,15 Euro und dem Höchstbetrag (Cap) von 15 Euro errechnet sich eine Renditechance von 0,85 Euro oder 17,6 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 19.6.26 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Carrefour-Aktie.   

    Discount-Strategie mit 11,4 Prozent Puffer (Juni)  

    Etwas mehr Sicherheit bei identischer Laufzeit (19.6.26) gibt’s von der DZ Bank unter der ISIN DE000DY9ETC5 mit einem Cap von 14 Euro zum Preis von 13,52 Euro. Das Renditepotenzial beträgt 0,48 Euro oder 10 Prozent p.a. Bei diesem Produkt erfolgt in jedem Szenario ein Barausgleich. 

    Einkommensstrategie mit 6 Prozent Kupon p.a. und 12,9 Prozent Puffer (Oktober)  

    Die Aktienanleihe der LBBW (DE000LB5G662) zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 10,5 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag (16.10.26) auf oder über dem Basispreis von 13,76 Euro, erzielen Anleger durch den Einstieg deutlich unter pari eine effektive Rendite von 7,9 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 72 Aktien (= 1.000 Euro / 13,76 Euro, Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Insgesamt sieht sich Carrefour als stabil und für die Zukunft gut aufgestellt an; als Unternehmen des Basiskonsumgütersektors gilt die Aktie als grundsätzlich defensive Anlage – mit Zertifikaten lässt sich ein Einstieg noch etwas defensiver gestalten, denn die Strategien profitieren bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie und bieten einen Puffer gegen moderat fallende Aktienkurse. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Carrefour Aktien oder von Anlageprodukten auf Carrefour Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





