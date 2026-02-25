    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Milliarden investiert

    KI-Duell in China: Dieser Tech-Riese schlägt Alibaba klar!

    Zum Neujahrsfest liefern sich Chinas Tech-Giganten eine milliardenschwere KI-Schlacht. Ein Anbieter zieht mit 100 Millionen Nutzern davon.

    KI-Duell in China: Dieser Tech-Riese schlägt Alibaba klar!
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Der chinesische Tech-Konzern ByteDance hat sich im Rennen um KI-Nutzer während des chinesischen Neujahrsfests klar durchgesetzt, wie Reuters berichtete. Der Chatbot Doubao erreichte mehr als 100 Millionen täglich aktive Nutzer. Das zeigt eine private Erhebung von AICPB.com, die die Leistung chinesischer KI-Chatbots analysiert.

    Das Frühlingsfest gilt als wichtigste Ferienzeit in China. Es begann in diesem Jahr am 15. Februar und dauerte neun Tage. Für Technologiekonzerne ist der Zeitraum längst ein strategisches Schaufenster, um neue Anwendungen zu platzieren und Marktanteile zu sichern.

    Doubao profitiert von Gala-Auftritt

    Laut AICPB.com überschritt Doubao am 16. Februar die Marke von 100 Millionen täglich aktiven Nutzern. Anfang Februar lag die Zahl noch bei etwa einem Viertel davon.

    Ein entscheidender Treiber war offenbar die Kooperation mit der Neujahrsgala des Staatssenders China Central Television. Die Show zählt zu den meistgesehenen Programmen des Landes und wurde am 16. Februar ausgestrahlt. Während der Sendung beantwortete Doubao nach Unternehmensangaben mehr als 1,9 Milliarden KI-bezogene Anfragen.

    Alibaba investiert Milliarden – mit begrenztem Erfolg

    Der Rivale Alibaba setzte massiv auf finanzielle Anreize. Der Konzern investierte 3 Milliarden Yuan (rund 370 Millionen Euro), in die Bewerbung seiner Qwen-App. Das Unternehmen subventionierte unter anderem Bestellungen von Produkten wie Bubble Tea über die Anwendung.

    Trotzdem erreichte Qwen laut Erhebung am Neujahrsabend lediglich einen Höchststand von 30 Millionen täglich aktiven Nutzern. Anfang Februar hatte die App noch unter 10 Millionen gelegen.

    Tencent wächst mit Gutscheinen

    Auch Tencent griff tief in die Tasche. Der Konzern warb für seinen Chatbot Yuanbao mit einer Gutscheinaktion im Umfang von 1 Milliarde Yuan (rund 123,365 Millionen Euro). Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg von 20 Millionen Anfang Februar auf 50 Millionen am 16. Februar.

    Nach dem Feiertags-Höhepunkt sanken die Nutzerzahlen jedoch bei allen drei Anbietern. Yuanbao verzeichnete den stärksten Rückgang. Qwen hielt sich am stabilsten und zählte am 21. Februar noch 22 Millionen Nutzer.

    AICPB zieht ein klares Fazit: "Doubao erlangte durch die Frühlingsfest-Gala die größte Bekanntheit, Yuanbao zog mit Geldprämien schnell Nutzer an, aber beide stehen nach dem Feiertagsboom vor Herausforderungen bei der Nutzerbindung." Und weiter heißt es: "Qwen zeigte jedoch die stärkste Retention, indem es sich auf praktische, alltägliche Anwendungsfälle konzentrierte."

    KI-Agenten treiben Transaktionen

    Alibaba hatte vor den Feiertagen zusätzliche KI-Agentenfunktionen für Qwen angekündigt. Nutzer ließen über die App laut AICPB letztlich fast 200 Millionen Bestellungen ausführen. Dazu zählten Eier, Flugtickets und Getränke.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden investiert KI-Duell in China: Dieser Tech-Riese schlägt Alibaba klar! Zum Neujahrsfest liefern sich Chinas Tech-Giganten eine milliardenschwere KI-Schlacht. Ein Anbieter zieht mit 100 Millionen Nutzern davon.
