Alle Blicke auf: Lindt & Sprüngli, Volkswagen, Renault, Biontech und Repsol

Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen AG, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Frankreich: Renault, Group Strategy Day
10:30 Uhr, Schweiz: Roche, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q4-Zahlen
Spanien: Repsol (Capital Markets Day)
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 2/26
China: Im- und Exporte 2/26
00:50 Uhr, Japan: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2 2/26
00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3 2/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 2/26
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 1/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 2/26
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 1/26
08:00 Uhr, Schweden: Industrieaufträge 1/26
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 1/26
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 1/26
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 1/26
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 1/26
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 2/26
15:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 10.03.2025
