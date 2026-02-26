Profiteure einer Konjunkturbelebung in Deutschland

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich auf. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,6 Punkte (Vormonat: 87,6) und damit auf den höchsten Stand seit August 2025. Viele Unternehmen bewerten also ihre aktuelle Lage inzwischen etwas besser.

Hohes Momentum für einige Branchen

Mehr Unternehmen blicken etwas optimistischer auf die kommenden Monate. Das ifo-Institut sieht „erste Signale einer Belebung“ der deutschen Wirtschaft. Es befragt monatlich 9.000 Unternehmen. Demnach hat sich insbesondere die Stimmung in der Industrie verbessert. Viele Firmen berichten von einer besseren Auftragslage und planen, ihre Produktion teilweise weiter auszuweiten. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. In der Logistik legte der Geschäftsklimaindikator sogar deutlich zu.

Interessant: Die Exporterwartungen der deutschen Industrie steigen laut ifo kräftig auf 2,6 Punkte (nach -0,8 im Januar). Einige Brachen fallen mit besonderem Optimismus auf. Dazu gehören die Elektronik- und Optikindustrie, aber auch die Automobilindustrie.

Wir stellen Ihnen Unternehmen vor, die besonders von einer Belebung der Konjunktur profitieren dürfen. Deren Aktien könnten kurzfristig ein höheres Momentum entwickeln.

