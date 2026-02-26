Wachstum durch Politik und Innovation im Infrastrukturbereich

Das breite Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Es umfasst Leistungen von Consulting und Engineering über Fertigung, Montage und Instandhaltung bis hin zu Anlagen-Erweiterungen, Generalrevisionen, Umwelttechnologien und digitage Anwendungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Industrie sowie aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur.

Bilfinger profitiert als Industriedienstleister und Infrastrukturanbieter früh von einer Konjunkturbelebung. Zudem hat sich Bilfinger von einem klassischen Baukonzern zu einer Multi-Service-Gruppe für Immobilien, Infrastruktur, Industrieanlagen und Kraftwerke weiterentwickelt.

Bilfinger profitiert von Politik

Die Unternehmensstrategie fokussiert auf die Erweiterung von Leistungen, die dem Kerngeschäft Bauen vor- und nachgelagert sind. Vor allem das Servicegeschäft wird dabei immer wichtiger.

Die politische Lage spielt dem Industriedienstleister in die Karten. Die Sanierung des Straßennetzes in Deutschland soll über das Investitionspaket des Bundes finanziert werden. Hier ist in den kommenden Monaten sukzessive mit neuen Aufträgen zu rechnen. Auch der Schutz kritischer Infrastruktur steht im Fokus der Politik. Das verspricht ebenfalls zusätzliches Geschäftspotential.

Wasserstoff-Auftrag gewonnen

Das Unternehmen hat zuletzt interessante Aufträge gewonnen. Als Teil eines Konsortiums hat Bilfinger vom britischen Mineralölkonzern BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen neuen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff erhalten. Die Anlage (geplante Leistung von 100 MW) soll die bisher größte Produktionsanlage dieser Art für grünen Wasserstoff von BP werden und zugleich die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und betreiben wird. Nach Inbetriebnahme (geplant 2027) soll die Anlage pro Jahr bis zu 11.000 t grünen Wasserstoff erzeugen.

Die Aktie hat weiterhin Potenzial. Das KGV liegt bei 19. Für 2025 wird eine Dividende in Höhe von 2,68 Euro je Aktie erwartet (Dividendenrendite 2,22%). Rücksetzer in den Bereich um 105 für Käufe nuzten.

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 144,00 EUR; StopLoss: unter 96,60 EUR

