    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Bilfinger:Multi-Service Gruppe

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum durch Politik und Innovation im Infrastrukturbereich

    Bilfinger entwickelt sich vom klassischen Baukonzern zur Multi-Service-Gruppe und profitiert von der politischen Lage sowie neuen Aufträgen.

    Bilfinger profitiert als Industriedienstleister und Infrastrukturanbieter früh von einer Konjunkturbelebung. Zudem hat sich Bilfinger von einem klassischen Baukonzern zu einer Multi-Service-Gruppe für Immobilien, Infrastruktur, Industrieanlagen und Kraftwerke weiterentwickelt. 

    Das breite Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Es umfasst Leistungen von Consulting und Engineering über Fertigung, Montage und Instandhaltung bis hin zu Anlagen-Erweiterungen, Generalrevisionen, Umwelttechnologien und digitage Anwendungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Industrie sowie aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. 

    Bilfinger profitiert von Politik

    Die Unternehmensstrategie fokussiert auf die Erweiterung von Leistungen, die dem Kerngeschäft Bauen vor- und nachgelagert sind. Vor allem das Servicegeschäft wird dabei immer wichtiger. 

    Die politische Lage spielt dem Industriedienstleister in die Karten. Die Sanierung des Straßennetzes in Deutschland soll über das Investitionspaket des Bundes finanziert werden. Hier ist in den kommenden Monaten sukzessive mit neuen Aufträgen zu rechnen. Auch der Schutz kritischer Infrastruktur steht im Fokus der Politik. Das verspricht ebenfalls zusätzliches Geschäftspotential. 

    Wasserstoff-Auftrag gewonnen

    Das Unternehmen hat zuletzt interessante Aufträge gewonnen. Als Teil eines Konsortiums hat Bilfinger vom britischen Mineralölkonzern BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen neuen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff erhalten. Die Anlage (geplante Leistung von 100 MW) soll die bisher größte Produktionsanlage dieser Art für grünen Wasserstoff von BP werden und zugleich die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und betreiben wird. Nach Inbetriebnahme (geplant 2027) soll die Anlage pro Jahr bis zu 11.000 t grünen Wasserstoff erzeugen. 

    Die Aktie hat weiterhin Potenzial. Das KGV liegt bei 19. Für 2025 wird eine Dividende in Höhe von 2,68 Euro je Aktie erwartet (Dividendenrendite 2,22%). Rücksetzer in den Bereich um 105 für Käufe nuzten.

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 144,00 EUR; StopLoss: unter 96,60 EUR

    Mehr News und Infomationen finden sie unter  FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Bilfinger:Multi-Service Gruppe Wachstum durch Politik und Innovation im Infrastrukturbereich Bilfinger entwickelt sich vom klassischen Baukonzern zur Multi-Service-Gruppe und profitiert von der politischen Lage sowie neuen Aufträgen. Besonders im Fokus: das Servicegeschäft und innovative Projekte wie der Bau eines Elektrolyseurs für grünen Wasserstoff mit BP.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     