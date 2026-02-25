    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Wirtschaft

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax baut Gewinne etwas aus - Investoren bleiben vorsichtig

    Wirtschaft - Dax baut Gewinne etwas aus - Investoren bleiben vorsichtig
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem verhalten freundlichen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.085 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Commerzbank und Siemens, am Ende Beiersdorf, Fresenius und Volkswagen.

    "Die Anleger in Frankfurt bleiben in der Sondierungsphase und nutzen die nachrichtenarme Zeit, um sich zu positionieren", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Wesentliche Einflussfaktoren seien heute die Unternehmenszahlen von Fresenius, Heidelberg Materials und Eon. "Die Daten zur deutschen Wirtschaftsentwicklung und der GfK-Konsumklimaindex wurden lediglich zur Kenntnis genommen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    110,19€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    90,32€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Investoren agieren weiterhin sehr vorsichtig und kaufen zur Wochenmitte zur Abwechslung mal wieder die Aktien mit KI-Bezug, die vor ein paar Tagen noch auf der Verkaufsliste standen", so Lipkow. "Siemens Energy und Siemens führen deshalb die Gewinnerliste im Dax 40 an. Abgeschlagen auf der Verliererseite notieren die Aktien von Fresenius und Heidelberg Materials, nachdem die vorgelegten Quartalszahlen lediglich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind." Das reiche nicht mehr, um Anleger zu weiteren Käufen zu animieren.

    "In den vergangenen Handelstagen sind einfach zu viele Themen auf die Investoren eingeprasselt und haben für Verunsicherung gesorgt", sagte der Analyst. Die Liste der potenziellen Risiken sei nicht kleiner geworden. "Insbesondere die Strafzollthematik gilt als erneuter, nicht unerheblicher, Unsicherheitsfaktor. Auch die außenpolitische Situation zwischen den USA und dem Iran gilt weiterhin als hochbrisant." In diesem Umfeld sei es schon bemerkenswert, wie stabil sich der Dax über der Marke von 25.000 Punkten halten könne.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1772 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8495 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,07 US-Dollar; das waren 30 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie: Diskussion über Widerstände bei 165/200 €, kurzfristige Rücksetzer von ~163 auf 159, Ziele bei 200 €, Gewinnmitnahmen bei Korrekturen, hohe Volatilität sowie Bewertungseinflüsse durch Unsicherheit rund um Siemens Gamesa/keine rasche Abspaltung und sektorseitige Underinvestment-These.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax baut Gewinne etwas aus - Investoren bleiben vorsichtig Der Dax ist am Mittwoch nach einem verhalten freundlichen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.085 Punkten berechnet, dies …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     