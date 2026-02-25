    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Buy or Goodbye?

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer, Continental, Eon & Heidelberg Materials - Die Analystenstimmen des Tages

    Bayer, Continental, Eon und Heidelberg Materials: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Buy or Goodbye? - Bayer, Continental, Eon & Heidelberg Materials - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

    UBS hebt das Kursziel für Bayer an

    Bayer

    +1,07 %
    -14,84 %
    -6,27 %
    +38,63 %
    +88,97 %
    -28,38 %
    -24,05 %
    -54,74 %
    +198,56 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 32 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Erholungsrallye seit zwölf Monaten stünden die Aktien besonders im Fokus der Anleger, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Er zeigte nun mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung angesichts der Diskussionen um den Glyphosat-Vergleich und der anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts. In den kommenden Wochen erwartet Weston zunächst einmal einen vorläufigen Richterspruch des Missouri State Court zum Vergleich. Ende April folgen dann die Plädoyers für die Entscheidung des Supreme Courts im Durnell-Fall. Generell reduzierte Weston den Konglomeratsabschlag in seinem Bewertungsmodell, was zum höheren Kursziel führt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    44,45€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    40,36€
    Basispreis
    2,86
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan stuft Continental auf "Overweight"

    Continental

    -0,48 %
    +3,12 %
    +12,56 %
    +17,84 %
    +41,42 %
    +49,63 %
    -8,89 %
    -39,04 %
    +1.545,46 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan.

    Jefferies stuft Eon auf "Hold"

    E.ON

    +1,08 %
    +3,79 %
    +14,38 %
    +26,02 %
    +59,84 %
    +87,26 %
    +124,19 %
    +153,62 %
    +1.275,45 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeugers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ".

    Goldman Sachs stuft Heidelberg Materials auf "Buy"

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,74, was eine Steigerung von +4,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Bayer, Continental, Eon & Heidelberg Materials - Die Analystenstimmen des Tages Bayer, Continental, Eon und Heidelberg Materials: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     