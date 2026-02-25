Bayer, Continental, Eon & Heidelberg Materials - Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 32 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Erholungsrallye seit zwölf Monaten stünden die Aktien besonders im Fokus der Anleger, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Er zeigte nun mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung angesichts der Diskussionen um den Glyphosat-Vergleich und der anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts. In den kommenden Wochen erwartet Weston zunächst einmal einen vorläufigen Richterspruch des Missouri State Court zum Vergleich. Ende April folgen dann die Plädoyers für die Entscheidung des Supreme Courts im Durnell-Fall. Generell reduzierte Weston den Konglomeratsabschlag in seinem Bewertungsmodell, was zum höheren Kursziel führt.

JPMorgan stuft Continental auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti bleibt sein Favorit im europäischen Reifensektor, wie Akshat Kacker am Dienstagabend schrieb. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Die Abspaltung von ContiTech laufe nach Plan.

Jefferies stuft Eon auf "Hold"

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeugers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ".

Goldman Sachs stuft Heidelberg Materials auf "Buy"

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

