    First Solar - Aktie stürzt ab -5,61 % - 25.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die First Solar Aktie bisher Verluste von -5,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

    First Solar Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Sie fällt um -5,61 % auf 171,74. Der Kursrückgang der First Solar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,61 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten First Solar Aktionäre einen Verlust von -24,39 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um -10,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von First Solar -23,67 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    First Solar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,64 %
    1 Monat -17,00 %
    3 Monate -24,39 %
    1 Jahr +25,94 %

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,41 Mrd.EUR € wert.

    Kann man hier ein Schnäppchen machen?


    Die First Solar-Aktie kracht am Mittwochmorgen im europäischen Handel um -14% in die Tiefe. Hat der Solarmodulhersteller so stark mit seinen Zahlen enttäuscht und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Kein Wachstum mehr In der Tat sorgte First Solar mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr sowie mit dem Ausblick auf das […] The post First Solar-Aktie -14%: Kann man hier ein Schnäppchen machen? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,92 %.

    First Solar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Solar

    -16,61 %
    -10,46 %
    -16,14 %
    -24,85 %
    +22,61 %
    +16,60 %
    +147,18 %
    +183,83 %
    +798,44 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM



