Silberpreis
Silber explodiert plus +3,79 % auf 90,43 USD
Silber im Höhenflug: +3,79 % plus, aktuell 90,43 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,45 %
|1 Monat
|-15,72 %
|3 Monate
|+68,54 %
|1 Jahr
|+169,11 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,60311USD. Heute steht er bei 90,43USD. Das Investment wäre auf 13.455,6USD gewachsen – eine Steigerung von +169,11 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE: Silber-Sentiment gemischt. Technische/Fundamentale Signale: Beitrag 2 berichtet gestrige OI-Abnahme (ca. 70 Mio Unzen) bei März-Kontrakt und verschobenen Comex-Kollaps; Beitrag 3 sieht Potenzial bei SIL-Minen-ETF vor Verdopplung. MwSt-/Steuerdiskussionen beeinflussen Preisverständnis (SGE oft MwSt-incl.; SHFE teils ex MwSt). 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben. Insgesamt keine klare Trendrichtung.
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,60EUR
|+0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,30EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,86EUR
|+0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|471,44EUR
|+3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|120,13EUR
|+5,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|716,70EUR
|+3,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,26EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,27EUR
|+0,35 %
|Long
|1
|0,00
|141,00EUR
|-0,09 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,203EUR
|-0,34 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.