Silber explodiert plus +3,79 % auf 90,43 USD

Zeitraum Performance 1 Woche +20,45 % 1 Monat -15,72 % 3 Monate +68,54 % 1 Jahr +169,11 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 90,43. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,60311USD. Heute steht er bei 90,43USD. Das Investment wäre auf 13.455,6USD gewachsen – eine Steigerung von +169,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE: Silber-Sentiment gemischt. Technische/Fundamentale Signale: Beitrag 2 berichtet gestrige OI-Abnahme (ca. 70 Mio Unzen) bei März-Kontrakt und verschobenen Comex-Kollaps; Beitrag 3 sieht Potenzial bei SIL-Minen-ETF vor Verdopplung. MwSt-/Steuerdiskussionen beeinflussen Preisverständnis (SGE oft MwSt-incl.; SHFE teils ex MwSt). 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben. Insgesamt keine klare Trendrichtung.