    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roman Deininger soll stellvertretender Chefredakteur der 'SZ' werden

    Für Sie zusammengefasst
    • SZ ernennt Roman Deininger ab 1.4.2026 zum Vize
    • Steht für publizistische Qualität und Wandels.
    • Krach ging, Wittwer leitet die Redaktion allein
    Roman Deininger soll stellvertretender Chefredakteur der 'SZ' werden
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" baut ihre Chefredaktion aus und will Roman Deininger zum stellvertretenden Chefredakteur machen. Er solle ab dem 1. April 2026 das Führungsteam um Chefredakteurin Judith Wittwer verstärken, hieß es in einer Mitteilung. Damit solle es einen weiteren Stellvertreter neben Ulrich Schäfer geben.

    Deininger ist den Angaben zufolge seit 19 Jahren bei der "SZ" und seit 2021 Chefreporter. Der 47-Jährige stehe für publizistische Qualität und den Generationenwandel, den die Zeitung vorantreibe. Deininger sagte in der Mitteilung, die "SZ" habe ihn als Journalist geprägt. "Ich will dazu beitragen, die traditionellen Stärken der SZ in eine neue Zeit zu übersetzen und ihren unverwechselbaren Ton auf allen Kanälen zu pflegen."

    "Ein Gesicht des Generationenwechsels"

    Chefredakteurin Wittwer bezeichnete Deininger als jemanden, der die Zeitung seit Jahren mitgeformt habe. "Seine analytische Schärfe, seine Sprachkraft und sein Gespür für die großen Themen unserer Zeit werden uns enorm bereichern. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm in unserem Team."

    Dem Verlag zufolge steht die Berufung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Impressionisten der "Süddeutschen Zeitung".

    Abschied nach zwei Jahrzehnten

    Im Dezember 2025 hatte die "SZ" verkündet, dass der damalige Chefredakteur Wolfgang Krach nach fast zwei Jahrzehnten in der Redaktionsspitze das Haus wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Eigentümern verlässt. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihm und den Gesellschaftern über die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung habe Krach angeboten, aus der Redaktion auszuscheiden, hieß es damals. Seitdem führt Wittwer alleine die Geschäfte als Chefredakteurin.

    Ob es künftig auch eine Nachfolge für Krach geben soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Aufstellung des Führungsteams begreife man grundsätzlich als einen kontinuierlichen Prozess, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Weitere Veränderungen im Führungsteam seien dementsprechend zukünftig nicht ausgeschlossen./svv/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Roman Deininger soll stellvertretender Chefredakteur der 'SZ' werden Die "Süddeutsche Zeitung" baut ihre Chefredaktion aus und will Roman Deininger zum stellvertretenden Chefredakteur machen. Er solle ab dem 1. April 2026 das Führungsteam um Chefredakteurin Judith Wittwer verstärken, hieß es in einer Mitteilung. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     