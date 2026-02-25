    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Silberpreis steigt über 90 US-Dollar

    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis ist am Mittwoch erstmals seit dem 5. Februar wieder über 90 US-Dollar gestiegen. Eine Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) kostete am Mittag 90,30 Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei 86,60 Dollar gelegen. Zuletzt hatte sich die Lage am Silbermarkt etwas beruhigt. Der Preis liegt auch deutlich unter seinem Höchststand von Ende Januar von 121,65 Dollar.

    Auch der Goldpreis legte zu. Die Kursaufschläge waren jedoch nicht so deutlich. Eine Feinunze Gold kostete 5.170 Dollar. Das war etwas wenig mehr als am Morgen. Ende Januar war er auf einen Rekordstand von knapp 5.600 Dollar gestiegen. Anfang Februar folgte der Sturz bis auf fast 4.400 Dollar. An den vergangenen Tagen bewegte er sich um die Marke von 5.000 Dollar.

    Die Edelmetalle profitierten weiterhin von der hohen Unsicherheit. Im Blick der Märkte bleibt der Konflikt zwischen dem Iran und den USA. US-Präsident Donald Trump behauptete in seiner Rede zur Lage der Nation, dass der Iran daran arbeite, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Dies bestärkte die Erwartungen, dass es zu einem militärischen Eingreifen der USA kommen könne.

    Zuletzt hatte die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs für Verunsicherung gesorgt. Trump hat allerdings bereits mit neuen Zollsätzen nachgelegt. Noch ist aber unklar, wie genau die künftige Handelspolitik aussehen wird./jsl/la/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
