Gold, Silber und Kupfer in einer Aktie – Warum Anleger jetzt alarmiert sind

Vor allem der Goldpreis besticht nach wie vor durch eine beeindruckende Stärke. Schwäche wird gekauft. Das Edelmetall will offenkundig nach oben. Immer wieder flammen geo- oder wirtschaftspolitische Brandherde auf und befeuern den Goldpreis. Aktuell hat Gold die 5.200 US-Dollar vor Augen. Die Rekordhochs sind nicht allzu weit entfernt.

Turbulenzen und Volatilität nehmen zu, doch die übergeordnete Richtung stimmt – so oder so ähnlich kann man die aktuelle Situation bei Gold, Silber und Kupfer derzeit zusammenfassen.

Etwas rauer geht es da schon bei Silber zu. Die Verwerfungen sind heftig. Der ein oder andere dürfte zwischenzeitlich das Handtuch geworfen haben. Dabei bieten sich meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren nach wie vor interessante Chancen bei Silber. Die Richtung stimmt unverändert. Der Silberpreis drängt zur Stunde über die 90 US-Dollar und stellt damit womöglich die Weichen auf 100 US-Dollar.

Nicht wenige Marktakteure billigen Kupfer großes Potenzial zu. Das Industriemetall könnte sogar Gold und Silber in den nächsten Monaten in den Schatten stellen. Der Kupferpreis deutete bereits ein ums andere Mal dieses Potenzial an. Noch hat der Bereich um 6 US-Dollar eine große Anziehungskraft. Sollte der Deckel jedoch einmal endgültig weggesprengt werden, könnte es für den Kupferpreis rasch auf 7 US-Dollar oder 8 US-Dollar gehen.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.



Gold, Silber und Kupfer – alles Gute in einer Aktie vereint

Die gewaltige Kursrallye der kanadischen Hudbay Minerals war in den letzten Monaten bereits ein ums andere Mal Thema an dieser Stelle. Der kanadische Gold-, Silber- und Kupferproduzent gehört zu den fundamental interessantesten Bergbauunternehmen und verfügt über ein qualitativ sehr hochwertiges Projektportfolio. Ob seiner Größe und seiner Vorzüge wird das Unternehmen auch immer wieder als potenzielles Übernahmeziel gehandelt.

Im Schatten der großen Produzenten wie Freeport-McMoRan, Barrick Mining, Newmont Corp. oder aber BHP und Rio Tinto entwickelte sich Hudbay Minerals zu einem von Anlegern und Investoren favorisierten Unternehmen. Was macht Hudbay Minerals so interessant?

Exzellentes Minen- und Projektportfolio

Hudbay Minerals betreibt aktuell drei Minen - die kanadischen Kupferminen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Die drei Minen bestechen durch einen hohen Anteil an Beiprodukten. So weist Hudbay in seinen Berichten auch beachtliche Produktionsmengen Gold, Silber, Zink und Molybdän aus.

Im Gegensatz zu vielen anderen Produzenten verfügen die Kanadier zudem über starke Entwicklungsprojekte, die das Potenzial haben, das Unternehmen in den nächsten Jahren maßgeblich zu prägen. Im Falle von Hudbay Minerals ist es unter anderem das Copper World-Projekt im US-Bundesstaat Arizona. Der Genehmigungsprozess ist quasi abgeschlossen. Mitte 2026 wird eine definitive Machbarkeitsstudie erwartet. Bis Ende 2026 soll endgültig über den Aufbau der Mine entschieden werden. In der ersten Phase des Minenlebens rechnet Hudbay Minerals mit einer jährlichen Kupferproduktion von 85.000 Tonnen.

Robuste Finanzergebnisse für 2025

Hudbay Minerals veröffentlichte kürzlich robuste Finanzergebnisse für 2025. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 2,211 Mrd. US-Dollar an, nach 2,021 Mrd. US-Dollar in 2024. Das bereinigte EBITDA wurde mit 1,060 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach 0,822 Mrd. US-Dollar in 2024. Der free cash flow wurde mit 387,9 Mio. US-Dollar vermeldet, nach 368,0 Mio. US-Dollar in 2024.

Fazit – Steht Hudbay Minerals vor einer gewaltigen Kursexplosion?

Am Markt wurden die Zahlen durchaus wohlwollend aufgenommen, obgleich sie nicht vollends überzeugen konnten. Dennoch fassten Anleger und Investoren frischen Mut. Die Aktie nähert sich zur Stunde mit großer Vehemenz dem bisherigen Hoch bei 28,7 US-Dollar. Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte das daraus resultierende Kaufsignal die Aktie weit in den 30er Kursbereich tragen. Als zentrale Unterstützung fungiert der massive Unterstützungsbereich um 23,3 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.