    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Gewaltige Kursexplosion voraus

    2469 Aufrufe 2469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Silber und Kupfer in einer Aktie – Warum Anleger jetzt alarmiert sind

    Gold und Silber machen wieder Druck auf der Oberseite. Die Rallye lebt. Und auch Kupfer zeigt sich in blendender Verfassung. Kein Wunder, dass diese Produzentenaktie vor einer Kursexplosion steht.

    Für Sie zusammengefasst
    Gewaltige Kursexplosion voraus - Gold, Silber und Kupfer in einer Aktie – Warum Anleger jetzt alarmiert sind
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Preisentwicklung von Gold, Silber und Kupfer

    Turbulenzen und Volatilität nehmen zu, doch die übergeordnete Richtung stimmt – so oder so ähnlich kann man die aktuelle Situation bei Gold, Silber und Kupfer derzeit zusammenfassen. 

    Vor allem der Goldpreis besticht nach wie vor durch eine beeindruckende Stärke. Schwäche wird gekauft. Das Edelmetall will offenkundig nach oben. Immer wieder flammen geo- oder wirtschaftspolitische Brandherde auf und befeuern den Goldpreis. Aktuell hat Gold die 5.200 US-Dollar vor Augen. Die Rekordhochs sind nicht allzu weit entfernt. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Mining Corp!
    Short
    53,48€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 12,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46,22€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 11,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Etwas rauer geht es da schon bei Silber zu. Die Verwerfungen sind heftig. Der ein oder andere dürfte zwischenzeitlich das Handtuch geworfen haben. Dabei bieten sich meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren nach wie vor interessante Chancen bei Silber. Die Richtung stimmt unverändert. Der Silberpreis drängt zur Stunde über die 90 US-Dollar und stellt damit womöglich die Weichen auf 100 US-Dollar.

    Nicht wenige Marktakteure billigen Kupfer großes Potenzial zu. Das Industriemetall könnte sogar Gold und Silber in den nächsten Monaten in den Schatten stellen. Der Kupferpreis deutete bereits ein ums andere Mal dieses Potenzial an. Noch hat der Bereich um 6 US-Dollar eine große Anziehungskraft. Sollte der Deckel jedoch einmal endgültig weggesprengt werden, könnte es für den Kupferpreis rasch auf 7 US-Dollar oder 8 US-Dollar gehen.  

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Gold, Silber und Kupfer – alles Gute in einer Aktie vereint

    Die gewaltige Kursrallye der kanadischen Hudbay Minerals war in den letzten Monaten bereits ein ums andere Mal Thema an dieser Stelle. Der kanadische Gold-, Silber- und Kupferproduzent gehört zu den fundamental interessantesten Bergbauunternehmen und verfügt über ein qualitativ sehr hochwertiges Projektportfolio. Ob seiner Größe und seiner Vorzüge wird das Unternehmen auch immer wieder als potenzielles Übernahmeziel gehandelt. 

    Im Schatten der großen Produzenten wie Freeport-McMoRan, Barrick Mining, Newmont Corp. oder aber BHP und Rio Tinto entwickelte sich Hudbay Minerals zu einem von Anlegern und Investoren favorisierten Unternehmen. Was macht Hudbay Minerals so interessant?

    Exzellentes Minen- und Projektportfolio

    Hudbay Minerals betreibt aktuell drei Minen - die kanadischen Kupferminen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Die drei Minen bestechen durch einen hohen Anteil an Beiprodukten. So weist Hudbay in seinen Berichten auch beachtliche Produktionsmengen Gold, Silber, Zink und Molybdän aus.

    Im Gegensatz zu vielen anderen Produzenten verfügen die Kanadier zudem über starke Entwicklungsprojekte, die das Potenzial haben, das Unternehmen in den nächsten Jahren maßgeblich zu prägen. Im Falle von Hudbay Minerals ist es unter anderem das Copper World-Projekt im US-Bundesstaat Arizona. Der Genehmigungsprozess ist quasi abgeschlossen. Mitte 2026 wird eine definitive Machbarkeitsstudie erwartet. Bis Ende 2026 soll endgültig über den Aufbau der Mine entschieden werden. In der ersten Phase des Minenlebens rechnet Hudbay Minerals mit einer jährlichen Kupferproduktion von 85.000 Tonnen. 

    Robuste Finanzergebnisse für 2025

    Hudbay Minerals veröffentlichte kürzlich robuste Finanzergebnisse für 2025. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 2,211 Mrd. US-Dollar an, nach 2,021 Mrd. US-Dollar in 2024. Das bereinigte EBITDA wurde mit 1,060 Mrd. US-Dollar veröffentlicht, nach 0,822 Mrd. US-Dollar in 2024. Der free cash flow wurde mit 387,9 Mio. US-Dollar vermeldet, nach 368,0 Mio. US-Dollar in 2024. 

    Fazit – Steht Hudbay Minerals vor einer gewaltigen Kursexplosion?

    Am Markt wurden die Zahlen durchaus wohlwollend aufgenommen, obgleich sie nicht vollends überzeugen konnten. Dennoch fassten Anleger und Investoren frischen Mut. Die Aktie nähert sich zur Stunde mit großer Vehemenz dem bisherigen Hoch bei 28,7 US-Dollar. Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte das daraus resultierende Kaufsignal die Aktie weit in den 30er Kursbereich tragen. Als zentrale Unterstützung fungiert der massive Unterstützungsbereich um 23,3 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.


    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewaltige Kursexplosion voraus Gold, Silber und Kupfer in einer Aktie – Warum Anleger jetzt alarmiert sind Gold und Silber machen wieder Druck auf der Oberseite. Die Rallye lebt. Und auch Kupfer zeigt sich in blendender Verfassung. Kein Wunder, dass diese Produzentenaktie vor einer Kursexplosion steht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     