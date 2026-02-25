First Phosphate kündigt American Depositary Receipts-Programm unter dem Börsensymbol FPHOY an

Saguenay, Quebec – 25. Februar 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, die Einführung eines gesponserten Level-1-ADR-Programms (American Depositary Receipt - „ADR“) bekannt zu geben. Mit diesem Programm will das Unternehmen seine Präsenz auf amerikanische und internationale Anleger ausdehnen, die sich einen direkten Zugang zu den Phosphatvorkommen magmatischen Ursprungs der Provinz Quebec und zur nachgelagerten Lieferkette der Lithium-Eisenphosphat-(„LFP“)-Batterien wünschen.

Die ADR von First Phosphate sind in den Vereinigten Staaten ab sofort zum Handel im Marktsegment OTCQX unter dem Börsensymbol „FPHOY“ (CUSIP: 33611D301; ISIN: US33611D3017) aufgenommen.

Bei den ADR von First Phosphate handelt es sich um das erste kanadische, von einem Unternehmen gesponserte Level-1-ADR, das auf OTC Markets gehandelt wird. Das ADR-Verhältnis beträgt zehn (10) Stammaktien von First Phosphate zu jeweils einem (1) ADR von First Phosphate.

Die Marktteilnehmer können in den ersten sechs Monaten ab dem Inkrafttreten des Programms ADR kostenfrei über die Bank of New York Mellon („BNY“) begeben lassen. BNY wurde für das ADR-Programm von First Phosphate als Depotbank ausgewählt.

Die neuen ADR von First Phosphate kommen ergänzend zu allen anderen Börsennotierungen des Unternehmens an allen anderen Börsen hinzu und haben keinen Einfluss auf die aktuell im Marktsegment OTCQX unter dem Börsensymbol „FRSPF“ gehandelten Stammaktien.

BNY ermöglicht die Ausgabe und Einziehung der ADR von First Phosphate gemäß den Anweisungen der Marktteilnehmer. Das ADR-Programm von First Phosphate wird im Einklang mit einer Depotvereinbarung abgewickelt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und unter https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2108542/000101915526000028/000 ... eingesehen werden kann. Die Stammaktien von First Phosphate, die den ADR von First Phosphate zugrunde liegen, werden bei der BNY verwahrt.