    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz bleibt noch viele Jahre Engpass

    Für Sie zusammengefasst
    • Südabschnitt Bau 2032–2035; Nord ohne Planung!!
    • Ein Gleis, keine Oberleitung, Kapazität gering
    • 500M Mittel, Bedarf 750M — Finanzlücke 250M...
    Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz bleibt noch viele Jahre Engpass
    Foto: Siarhei - 356130783

    CHEMNITZ/LEIPZIG (dpa-AFX) - Der seit Langem geforderte Ausbau der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz lässt noch viele Jahre auf sich warten. Während für den Südabschnitt Geithain-Chemnitz 2032 die Arbeiten beginnen und bis 2035 dauern sollen, sind für den Nordabschnitt bis Leipzig noch nicht einmal die Planungen beauftragt.

    Das geht aus einer Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Katja Maier (Grüne) hervor. Zu Baubeginn und Inbetriebnahme des Nordabschnitts ließen sich noch keine validen Angaben treffen, schreibt Ministerin Regina Kraushaar (CDU). Darüber hatte zuvor die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

    Wichtige Verkehrsader für Pendler und Wirtschaft

    Die rund 80 Kilometer lange Bahnstrecke verbindet die beiden Großstädte und ist für die Wirtschaftsregion Chemnitz wichtig als Anbindung zum Fernverkehrsknoten Leipzig. Die Verbindung wird auch von vielen Pendlern genutzt. Doch gibt es nur ein Gleis und eine Oberleitung fehlt, sodass die Kapazität eingeschränkt ist.

    Seit vielen Jahren kämpfen Wirtschaft, Kommunen und Verbände deswegen für einen zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung. Dass der aber nicht komplett durchgängig kommt, ist schon ausgemacht. Denn aus Kostengründen soll der Südabschnitt an zwei Brücken auf 1 und 1,6 Kilometern eingleisig bleiben. Verfechter des Ausbaus haben vor weiteren Abstrichen gewarnt, weil das den angestrebten 30-Minuten-Takt zwischen beiden Städten gefährde.

    Nach Auskunft des Infrastrukturministeriums sollen die Planungen für den Nordabschnitt im April beginnen. Für die Umsetzung könnten sich die Kosten als Achillesferse erweisen. Den Angaben zufolge stehen knapp 500 Millionen Euro aus Mitteln für den Strukturwandel in Kohleregionen zur Verfügung. Laut einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2024 seien aber Investitionen von rund 750 Millionen Euro erforderlich./hum/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz bleibt noch viele Jahre Engpass Der seit Langem geforderte Ausbau der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz lässt noch viele Jahre auf sich warten. Während für den Südabschnitt Geithain-Chemnitz 2032 die Arbeiten beginnen und bis 2035 dauern sollen, sind für den Nordabschnitt bis Leipzig …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     