Rio Silver Inc. kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Mio. Dollar mit Eric Sprott als Lead-Investor an

Vancouver, British Columbia – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Rio Silver Inc. („Rio Silver“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung anzukündigen, mit der ein Bruttoerlös in Höhe von bis zu 3.000.000 $ erzielt werden soll (die „Platzierung“).

Im Rahmen der Platzierung, und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Regulierungsbehörden, hat das Unternehmen die Absicht, bis zu 8.571.429 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,35 $ pro Einheit auszugeben. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte (1/2) eines Warrants, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, zusammen (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, wobei der Preis pro Aktie 0,50 $ beträgt. Das Verfallsdatum der Warrants kann auch vorverlegt werden, falls die Stammaktien an fünfzehn Handelstagen hintereinander zu einem Kurs von über 0,75 $ gehandelt werden.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll in den weiteren Ausbau des unternehmenseigenen Projekts Maria Norte in Peru fließen, wie etwa in die Erschließung des Zugangs und in metallurgische Untersuchungen. Ein Teil wird auch für allgemeine Working-Capital-Zwecke verwendet.

Abschluss und regulatorische Angelegenheiten

Für den Abschluss der Platzierung sind alle erforderlichen Zulassungen, wie auch die Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange, einzuholen. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen kann nach den Statuten der TSX Venture Exchange in Verbindung mit der Platzierung eine Vermittlungsgebühr (Finder Fee) auszahlen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) noch nach anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt in keinem Rechtssystem ein Verkaufsangebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar.