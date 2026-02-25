    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Klimaschutz trübt die Stimmung

    Heidelberg Materials überrascht mit Rekordgewinn – doch die Aktie fällt trotzdem

    Trotz eines Rekordgewinns im Jahr 2025 gerät der Aktienkurs von Heidelberg Materials unter Druck. Der Baustoffkonzern setzt weiterhin auf striktes Kostenmanagement und rechnet mit weiterem Wachstum.

    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Der deutsche Baustoffriese Heidelberg Materials hat im Jahr 2025 erneut einen Rekord beim operativen Gewinn erzielt. Laut CEO Dominik von Achten trugen vor allem Maßnahmen zur Kostensenkung und ein konsequentes Kostenmanagement maßgeblich zu diesem Erfolg bei. "Unsere strikte Ausrichtung auf Effizienz hat sich bezahlt gemacht", erklärte von Achten in einer Pressemitteilung am Mittwoch in Heidelberg.

    Trotz schwankender Marktbedingungen in einigen Regionen zeigt sich der Konzern optimistisch. Die Stabilisierung in den Kernmärkten sei ein positives Signal, sodass das Management auch für 2026 mit weiterem Wachstum rechnet.

    Dennoch geriet der Aktienkurs kurz nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen unter Druck: Die Aktie fiel um rund 3 Prozent auf 195 Euro. Dies folgt einer jüngsten Kursrallye bis auf ein Rekordhoch von fast 242 Euro im Januar, die durch Unsicherheiten über mögliche Änderungen der EU-Klimaschutzpläne belastet wurde. In vergangenen Monat jedoch mussten Anleger einen Rücksetzer von fast 20 Prozent einstecken.

    Heidelberg Materials galt bislang als ein klarer Profiteur der EU-Strategie zur CO2-Reduktion, da das Unternehmen in der Abscheidung von CO2 führend ist.

    Für 2026 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) zwischen 3,4 Milliarden und 3,75 Milliarden Euro und damit mindestens den Wert des Vorjahres.

    Geschäftsjahr 2025 im Plus beendet

    Im vergangenen Jahr erzielte Heidelberg Materials trotz teilweise sinkender Absatzmengen einen Umsatzanstieg von rund ein Prozent auf knapp 21,5 Milliarden Euro. Besonders in der Region Afrika-Mittelmeer-Westasien konnte der Konzern deutlich zulegen, während die Erlöse in der Asien-Pazifik-Region rückläufig waren. Ein entscheidender Faktor für den weiteren Kurs von Heidelberg Materials wird die Erholung der Nachfrage in den Kernmärkten, insbesondere in Europa und Nordamerika, sein. 

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um sechs Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro, was den Markterwartungen entsprach. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im Jahr 2025 auf rund 1,9 Milliarden Euro, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 194,5EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
