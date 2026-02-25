    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Was heißt das für den Ölmarkt?

    Ölkrise in Kasachstan: Tengiz-Produktion unterbricht globalen Ölmarkt

    Das Tengiz-Feld in Kasachstan kämpft mit dramatischen Produktionsausfällen – Was bedeutet das für den globalen Ölmarkt?

    Foto: OpenAI

    Langsamer als geplant nimmt das riesige Ölfeld Tengiz in Kasachstan die Produktion wieder auf, wie Reuters berichtet. Grund dafür sind Verladeunterbrechungen am Seeterminal des Caspian Pipeline Consortium (CPC) in der Nähe von Noworossijsk, Russland, die durch schlechtes Wetter und Drohnenalarme verursacht wurden, wie zwei Branchenquellen erklärten. Kasachstan sah sich mit ukrainischen Drohnenangriffen auf die CPC, die 80 Prozent seiner Exporte fördert, konfrontiert. Außerdem sorgte ein Stromausfall, der die Produktion in Tengiz, das 40 Prozent der kasachischen Produktion ausmacht, zum Erliegen brachte, für eine weitere Störung.

    Nach den Transformatorbränden in Tengiz hat Kasachstan die Produktion im tiefsten Ölfeld der Welt wiederhergestellt, stößt aber auf Engpässe bei der CPC, die das Öl zum Schwarzen Meer pumpt. Zwei Quellen, die aufgrund der Sensibilität der Situation unter der Bedingung der Anonymität sprachen, gaben an, dass die Ölproduktion in Tengiz am 24. Februar auf 790.000 Barrel pro Tag (bpd) gestiegen sei, gegenüber 660.000 bpd am Vortag. Doch das lag immer noch unter dem zuvor geplanten Niveau von 950.000 Barrel pro Tag, so die Quellen. Die aktuelle Fördermenge in Tengiz liegt 17 Prozent unter der Prognose, so Berechnungen von Reuters.

    Das Tengiz-Feld im Westen Kasachstans an der Küste des Kaspischen Meeres verfügt zusammen mit dem Korolev-Feld schätzungsweise über förderbare Rohölreserven von rund 11,5 Milliarden Barrel. Die Pressestelle der TCO reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von Reuters. Die Pressestelle der CPC lehnte eine Stellungnahme ab. Der Betreiber des Tengiz-Feldes, Tengizchevroil (TCO), unter der Führung des US-amerikanischen Konzerns Chevron, gab letzte Woche bekannt, dass die Produktion auf dem Feld schrittweise erhöht werde.

    Die Quelle sagte: "Der Lieferplan von Juschnaja Oserejewka verzögerte sich um etwa fünf Tage. Es gab nicht genügend Tankkapazität, um die Verzögerung auszugleichen, daher war die Ölaufnahme begrenzt." Laut einer Quelle des Exporteurs der betreffenden Sorte war das CPC-Terminal letzte Woche mindestens drei Tage lang geschlossen. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
