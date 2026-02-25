JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 19,99EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,20
Kursziel alt: 17,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,20
Kursziel alt: 17,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte