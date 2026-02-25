JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 19,99EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,20

Kursziel alt: 17,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

