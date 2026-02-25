    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM
    UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen für 2025 von 11,05 auf 13,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten hätten sich im Schlussquartal verringert nach Anstiegen in den drei Quartalen zuvor, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Winterflugverkehr der Fluggesellschaft habe es jüngst Belastungen gegeben. Er hob potenziellen geopolitischen Gegenwind hervor./rob/bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:37 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,83EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jarrod Castle
    Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13,95
    Kursziel alt: 11,05
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
