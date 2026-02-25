UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen für 2025 von 11,05 auf 13,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten hätten sich im Schlussquartal verringert nach Anstiegen in den drei Quartalen zuvor, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Winterflugverkehr der Fluggesellschaft habe es jüngst Belastungen gegeben. Er hob potenziellen geopolitischen Gegenwind hervor./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,83EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,95
Kursziel alt: 11,05
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
