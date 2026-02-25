RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,53 % und einem Kurs von 19,45EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



