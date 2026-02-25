RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander kurz vor einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich vor allem auf die Kostenkontrolle der spanischen Großbank richten, schrieb Benjamin Toms in einem Ausblick am Mittwoch. Auch das Potenzial bei den Ausschüttungen dürfte dort Thema sein./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 11,03EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,25

Kursziel alt: 12,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

