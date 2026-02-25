    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle: Kann diese Aktie nach dem Rückgang jetzt richtig abheben?

    Oppenheimer hebt Oracle auf "outperform" und hebt das Kursziel an. Ist der Zeitpunkt für den Einstieg jetzt gekommen?

    Foto: Richard Vogel/AP/dpa

    Oppenheimer sieht im jüngsten starken Rückgang der Oracle-Aktien eine attraktive Gelegenheit für Anleger. Das Finanzinstitut stufte den Technologieriesen von "perform" auf "outperform" hoch und setzte ein Kursziel von 185 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von nahezu 30 Prozent entspricht.

    Die Oracle-Aktien sind in den vergangenen zwölf Monaten um einen zweistelligen Prozentbereich gesunken. Diese Entwicklung bietet laut Brian Schwartz einen attraktiven Einstiegspunkt. "Obwohl unsere Einschätzung möglicherweise verfrüht ist, da es einige Zeit dauern könnte, bis Oracle als kapitalintensiveres Unternehmen in den künftigen Ergebnissen Erfolg zeigen kann, sehen wir nach dem Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses seit September um mehr als die Hälfte ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis", erklärte der Oppenheimer-Analyst.

    Er bezeichnete Oracle als "hervorragenden Compounder des Gewinns pro Aktie", was laut ihm die Stimmung der Anleger weiter verbessern und zu einer stärkeren Aufwertung der Aktie führen dürfte. In seinem Bull- und Base-Szenario erwartet Schwartz, dass sich der Gewinn pro Aktie von Oracle bis zum Geschäftsjahr 2030 verdreifachen bzw. verdoppeln wird.

    Schwartz ist zudem der Ansicht, dass diese Risiken angesichts umfangreicher Finanzierungspläne und neuer Dynamik abnehmen. Die kürzlichen Kapitalerhöhungsankündigungen von Oracle werden voraussichtlich das Wachstum der Cloud-Infrastruktur unterstützen, die weniger von den durch künstliche Intelligenz verursachten Umbrüchen betroffen ist.

    "Oracle muss den Erfolg des Übergangs zu einem kapitalintensiveren Geschäft durch starke Umsätze und EPS-Wachstum unter Beweis stellen", sagte Schwartz.

    "Allerdings scheint das Abwärtsrisiko auf dem aktuellen Niveau geringer zu sein als bei anderen Softwareunternehmen, da die Intensität der Risiken, die Oracle belasten, abnimmt. Das Unternehmen ist relativ immun gegen Störungen durch KI. [...]"

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 127,1EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Nicolas Ebert
