Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.02. - FTSE Athex 20 stark +3,08 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.082,16 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,27 %, Commerzbank +2,48 %, Siemens +2,00 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,77 %, Rheinmetall -3,53 %, Beiersdorf -2,73 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.436,17 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Nordex +17,42 %, AUMOVIO +1,72 %, Sartorius Vz. +1,48 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -13,64 %, Redcare Pharmacy -3,48 %, RENK Group -1,90 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.736,73 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Nordex +17,42 %, SMA Solar Technology +2,27 %, 1&1 +1,99 %
Flop-Werte: Nagarro -13,47 %, Ottobock -2,32 %, Draegerwerk -1,74 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.159,26 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,27 %, Banco Santander +2,52 %, Siemens +2,00 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,53 %, Wolters Kluwer -2,07 %, Anheuser-Busch InBev -1,77 %
Der ATX steht bei 5.749,46 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +4,03 %, Raiffeisen Bank International +2,16 %, DO & CO +1,51 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,55 %, OMV -1,66 %, Immofinanz -1,33 %
Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 14.004,88 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Alcon +1,64 %, Sika +1,44 %, ABB +1,27 %
Flop-Werte: Givaudan -2,06 %, Swisscom -1,46 %, CIE Financiere Richemont -1,29 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.551,58 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Bureau Veritas +3,27 %, ArcelorMittal +2,78 %, Societe Generale +2,29 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -5,90 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,68 %, L'Oreal -1,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:54:24) bei 3.207,89 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,99 %, Sandvik +1,64 %, Swedbank Shs(A) +1,45 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,79 %, Assa Abloy Registered (B) -0,70 %, Getinge (B) -0,64 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.690,00 PKT und steigt um +3,08 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,29 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,07 %, Jumbo +1,00 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,21 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,26 %, Coca-Cola HBC -0,95 %
