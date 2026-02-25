MercadoLibre - Aktie stürzt ab -5,78 % - 25.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die MercadoLibre Aktie. Sie fällt um -5,78 % auf 1.540,90€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,47 %, geht es heute bei der MercadoLibre Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von MercadoLibre Verluste von -11,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die MercadoLibre Aktie damit um -7,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MercadoLibre um -10,15 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,90 % 1 Monat -14,96 % 3 Monate -11,71 % 1 Jahr -22,98 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,33 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von MercadoLibre

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. eBay notiert im Minus, mit -0,23 %. Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,61 %. Shopify legt um +1,38 % zu Sea (A) notiert im Minus, mit -0,88 %.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.